Tranzyt rosyjskiej ropy do Polski blokuje zanieczyszczony surowiec na Białorusi

Źródło: PAP

Wznowienie tranzytu ropy Przyjaźnią do Polski blokuje 0,5 mln m3 zanieczyszczonego surowca w systemie rurociągowym na Białorusi. Mińsk, który nie ma wolnych zbiorników, by go odpompować, oczekuje na działania Moskwy - podał Interfax-Zachód.