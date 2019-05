Rezygnacja Leadsom, która zajmowała jedno z najbardziej wpływowych stanowisk w rządzie i była odpowiedzialna za realizację rządowych planów w parlamencie (stąd angielski tytuł "lidera Izby Gmin"), została ogłoszona na koniec burzliwego dnia w brytyjskiej polityce, podczas którego spekulowano nawet o odejściu samej premier Theresy May.

Leadsom podkreśliła, że podejmując decyzję pamiętała o czwartkowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale uznała, że "nie może spełnić swojego obowiązku jako lidera w Izbie Gmin, przedstawiając projekt ustawy (ws. brexitu)", z którym "fundamentalnie" się zgadza.

"Nikt nie chciał bardziej niż ja, aby się pani powiodło, ale teraz wzywam panią do podjęcia właściwych decyzji w interesie naszego kraju, tego rządu i naszej partii" - zakończyła, dając do zrozumienia, że w obliczu przeciągającego się kryzysu ws. brexitu May powinna w najbliższych dniach zrezygnować ze stanowiska.

W 2016 roku Leadsom przegrała z May walkę o objęcie stanowiska lidera Partii Konserwatywnej i szefa rządu po ustępującym Davidzie Cameronie. W ostatnich miesiącach była uważana za jednego z najbardziej wpływowych przedstawicieli eurosceptycznego skrzydła ugrupowania.

