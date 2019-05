GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 19,3% r: r w kwietniu



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu br. wzrosła o 19,3% r/r do 16 540, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 9,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w kwietniu 2019 r. oddali do użytkowania 10 669 mieszkań, co oznacza wzrost o 26,4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 21,9%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. oddano do użytkowania 63,9 tys. mieszkań, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 39,3 tys. mieszkań (15,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni - 23,1 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż w 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w okresie I-IV 2019 r. wyniosła 5,8 mln m2, czyli o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do okresu I-IV 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 2,9 m2 - do poziomu 90,6 m2, podał także Urząd.

