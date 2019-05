PBKM miał 5,81 mln zł zysku netto, 10,33 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - PBKM odnotował 5,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,47 mln zł wobec 11,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 10,33 mln zł wobec 13,06 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,17 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 36,1 mln zł rok wcześniej.

"Zanotowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku solidny wzrost przychodów o 20%, na który z jednej strony miała pozytywny wpływ konsolidacja wyników Stemlab S.A., a jednocześnie z drugiej strony odczuliśmy negatywny efekt wprowadzonego od 1 stycznia br. na rynku węgierskim 27 proc. podatku VAT na usługi rodzinnego bankowania komórek macierzystych. W ostatnim czasie dynamicznie zwiększyliśmy skalę i zasięg biznesu inwestując w przejęcia w Europie oraz ponosząc nakłady na prace badawczo-rozwojowe. Działania te będą w przyszłości pozytywnie odzwierciedlały się na naszych wynikach. W pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy wyższe w porównaniu rok do roku koszty działalności operacyjnej, które były związane ze wzrostem Grupy FamiCord, szczególnie po przejęciu portugalskiej spółki Stemlab" - powiedział współzałożyciel, prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Ponieśliśmy także pierwsze koszty związane z realizacją umów oraz prowadzonymi negocjacjami z grupą Esperite dotyczących możliwości przejęcia działalności związanej z bankowaniem rodzinnym pod marką Cryo-Save. W pierwszym kwartale 2019 roku wydaliśmy na ten cel 0,2 mln zł. W sprawie ewentualnego przejęcia nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Chciałbym podkreślić, że skala potencjalnego przejęcia będzie miała duży wpływ na pozycję Grupy FamiCord, ponieważ w przypadku dojścia do skutku tej transakcji, staniemy się trzecim największym na świecie bankiem komórek macierzystych pod względem liczby klientów" - dodał prezes.

W I kwartale 2019 roku skorygowany zysk EBITDA Grupy PBKM wyniósł ponad 10,2 mln zł i był nieznacznie niższy w porównaniu do skorygowanej EBITDA w I kw. 2018 (11,1 mln zł). Natomiast EBITDA gotówkowa (Cash EBITDA) w I kw. 2019 r. była o prawie 5% wyższa w porównaniu rok do roku i wyniosła 10,7 mln zł. Grupa PBKM wypracowała w I kw. 2019 roku 6,3 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 7,8 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego.

"Myślę, że jedną z kluczowych informacji dotyczących pierwszego kwartału jest wyrównanie raportowanej EBITDA z EBITDA gotówkową. W poprzednich latach różnica między tymi parametrami była dość duża, na korzyść EBITDA raportowanej, co powodowało liczne pytania inwestorów o tzw. jakość wyników rozumianą jako poparcie wyników gotówką. Problem ten zniknął w pierwszym kwartale" - skomentował Baran.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,9 mln zł wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)