Pierwszą i najbardziej odczuwalną dla wszystkich cechą 5G będzie lepsza jakość mobilnego internetu. A to dlatego, że sieć nowej generacji będzie mogła obsłużyć zdecydowanie więcej podłączonych do niej urządzeń niż dzisiejsza sieć 4G. W przyszłości będzie to nawet milion takich urządzeń na kilometr kwadratowy, co oznacza, że np. w Krakowie każdy z mieszkańców mógłby korzystać z ok. 400 różnych sprzętów połączonych z siecią jednocześnie, bez znaczącej utraty jakości.

Ma to niebagatelne znaczenie dla wielu nowych rozwiązań opartych o efektywną i niezawodną łączność. Już dziś swoje produkty za pomocą dronów dostarcza Amazon, a od czerwca w ten sposób będzie można zamówić zakupy w Helsinkach. Autonomiczne autobusy miejskie testowane są nie tylko w Singapurze, ale też w bliższym nam Sztokholmie.

W ten sposób będziemy mieć coraz więcej najcenniejszego zasobu Gospodarki 4.0 - danych. Pozwolą one m.in. pełniej wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dla biznesu. To szansa, na którą trzeba się przygotować już dziś.

Aby skutecznie wykorzystać potencjał ogromnych ilości danych, polskie firmy muszą nauczyć się jak przetwarzać je w sposób przemyślany, odpowiedni dla ich biznesu i procesów, jakim będą później poddawane oraz przede wszystkim bezpieczny dla klientów. Innymi słowy – jak być „smart” w każdym tego słowa znaczeniu. To z kolei wymusza zmianę myślenia o cyfryzacji i IT w firmie, już nie jako funkcji wspierającej bieżące działania, ale integralnej części biznesu. Technologia musi znaleźć się w sercu działalności. Dlatego w cenie będą eksperci od technologii, którzy nie tylko znają się na programowaniu i technikaliach, ale przede wszystkim rozumieją istotę branży, w której działają.

Rolą operatorów jest zapewnienie łączności i infrastruktury dla rynkowych zmian. Od wielu lat Orange działa jako integrator usług dla biznesu i widzimy, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają w technologii szansę na rozwój. Cieszy, że również rządzący widzą te potrzeby i przygotowują propozycje odpowiadające na nie, jak np. projektowana strategia dla rozwoju sztucznej inteligencji. Otwartość na dialog z biznesem i inicjatyw takie, jak krakowski okrągły stół na rzecz innowacji CEE Roundtable podczas Impact’19, zorganizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przyczyniają się do tworzenia lepszego klimatu dla rozwoju. Wspólnie możemy lepiej wspierać polskie firmy na ich cyfrowej drodze.