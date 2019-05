Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 51,7 tys. ton w IV, wzrost o 8% r: r



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 51,7 tys. ton w kwietniu 2019 r. i była wyższa o 8% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda, co skompensowało nieco niższe wyniki KGHM International, podano w komunikacie.

"Sprzedaż srebra wyniosła 100,2 tony i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2018 roku (+2%)" - czytamy dalej.

Sprzedaż złota i innych metali szlachetnych (TPM) wyniosła 15,3 tys. troz i była wyższa o 6,1 tys. troz (+66%) w porównaniu do kwietnia 2018 r. Głównym powodem była wyższa sprzedaż złota zrealizowana w kwietniu br. przez spółkę-matkę.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 10,9 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (-27%) w porównaniu do kwietnia 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda, podano także.

W spółce-matce:

- sprzedaż miedzi wyniosła 42,4 tys. ton i była wyższa o 4,3 tys. ton (11%) r/r,

- sprzedaż srebra wyniosła 99,3 ton i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2018 roku (+2%),

- sprzedaż TPM wyniosła 7,5 tys. troz i była wyższa o 5 tys. troz (200%) r/r.

W KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 4 tys. ton i była niższa o 3,9 tys. ton (-49%) r/r,

- sprzedaż TPM wyniosła 5,1 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-16%) r/r,

- sprzedaż srebra wyniosła -0,4 tony i była niższa o 0,9 tony (-182%) r/r,

- sprzedaż molibdenu wyniosła molibdenu wyniosła 0,13 mln funtów i była wyższa 0,10 mln funtów (+273%) r/r.

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,3 tys. ton i była wyższa o 3,3 tys. ton (171%) r/r,

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-35%) r/r,

- sprzedaż srebra wyniosła 1,3 tony i była wyższa o 1 tonę (302%) r/r,

- sprzedaż TPM wyniosła 2,8 tys. troz i była wyższa o 2,1 tys. troz (293%) r/r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)