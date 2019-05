Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 24,76 mln zł netto



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Gaworzyce na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice za 24,76 mln zł netto, podał Erbud.

Termin realizacji umowy to 30 czerwca 2020 r., czytamy w komunikacie.

Dziś wcześniej innogy Renewables Polska podało, że rozpoczyna budowę lądowej farmy wiatrowej Żukowice składającej się z 11 turbin wiatrowych.

Grupa innogy eksploatuje w Polsce 8 parków wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 240 MW. Farmy wiatrowe umiejscowione są w czterech regionach Polski: w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, Opalenicy w rejonie Poznania, Krzęcina i Tychowa na terenie Pomorza Zachodniego oraz na obszarze województwa podlaskiego, w okolicach Suwałk, Piecek i Taciewa.

Największymi firmami należącymi do Innogy w Polsce są Innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma Innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)