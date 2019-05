Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,9 proc. do 2.173 pkt., WIG zniżkował o 1,6 proc. do 56.351 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,2 proc. do 3.911 pkt., a sWIG80 stracił 0,2 proc. do 11.476 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 773 mln zł, z czego 690 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX tracił 1,5 proc., a S&P500 zniżkował 1,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: mBank – spadek o 5,1 proc., LPP - o 4,9 proc. i Alior Bank - o 4,6 proc.

Kurs akcji LPP zniżkował w skali jednej sesji najmocniej od listopada 2018.

Zniżkowały także akcje spółek petrochemicznych: PKN Orlen – o 3,1 proc. i Lotosu – o 2,2 proc.

W czwartek PERN poinformował, że kolejne rozmowy w sprawie zanieczyszczonej ropy naftowej w rurociągu "Przyjaźń" zaplanowane są na 3 czerwca w Moskwie. Z najnowszych ustaleń wynika, że wznowienie dostaw surowca z Rosji poprzez pierwszą nitkę rurociągu możliwe jest 9 czerwca, a do 1 lipca wszystkie trzy nitki mają zostać "oczyszczone".

Od około miesiąca, decyzją PERN, dostawy ropy, m.in. do PKN Orlen i Lotosu, zostały wstrzymane.

Kurs KGHM spadł o 2,8 proc. W trakcie sesji spółka poinformowała, że sprzedaż miedzi w grupie w kwietniu 2019 roku wyniosła 51,7 tys. ton i była wyższa o 8 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnejwyniosła w tym czasie 58,6 tys. ton wobec 47,7 tys. ton rok wcześniej.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CD Projekt – o 1,3 proc., PKO BP – o 0,1 proc. i PGE – o 0,04 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: Pozbud – spadek o 14,4 proc., BAH – o 7,0 proc., Ten Square Games – o 6,4 proc. Zniżkowały także akcje Ciechu – o 3,3 proc.

Ciech w środę wieczorem poinformował, że do jego spółki zależnej – Verbis - wpłynął protokół w związku z postępowaniem Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. W przypadku utrzymania niekorzystnego dla spółki zależnej stanowiska organu podatkowego miałoby to wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Ciech w wysokości 30,8 mln zł z tytułu VAT i 13,5 mln zł z tytułu odsetek, przy czym VAT został odprowadzony, a odsetki nie.

Po środowym zamknięciu Ciech podał również, że zarząd zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku za 2018 rok na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia i na kapitał zapasowy.

Czwartkowe notowania Grupy Azoty zakończyły się na 1,6-proc. minusie.

„Znaczące zwiększanie mocy produkcyjnych może oznaczać istotną nadpodaż nawozów azotowych i w konsekwencji wojnę cenową” – powiedział na konferencji prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, odnosząc się do środowej inauguracji budowy trzeciej linii instalacji do produkcji nawozów azotowych przez Anwil, spółkę z grupy kapitałowej PKN Orlen.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: EuCO – wzrost o 31,3 proc., Interma Trade – wzrost o 19,6 proc. (ostatni kurs transakcyjny z godz. 14.07, choć na zamknięciu teoretyczny kurs równoważenia wzrastał o 40,2 proc.), i Agora – o 5,7 proc.