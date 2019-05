Seco: Warwick: P. Wyrzykowski nie będzie ubiegał się o wybór w kolejnej kadencji



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Prezes Seco/Warwick Paweł Wyrzykowski zrezygnował z ubiegania się o wybór w kolejnej kadencji zarządu, podała spółka.

"Obecna 3-letnia kadencja pana Pawła Wyrzykowskiego jako prezesa zarządu emitenta upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych emitenta za rok 2018 przez zwyczajne walne zgromadzenie, które planowane jest na dzień 5 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Paweł Wyrzykowski pełni funkcję prezesa spółki od 12 stycznia 2012 r.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

