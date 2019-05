Pharmena wprowadziła do sprzedaży dwa kolejne suplementy z linii Menavitin



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Pharmena rozpoczęła wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii Menavitin: Menavitin Vital oraz Menavitin Endotelio opartych o chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA, podała spółka.

"Wymienione powyżej suplementy to kolejne z suplementów diety w ramach marki parasolowej Menavitin. Menavitin Vital polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć układ nerwowy, poprawić samopoczucie oraz utrzymać prawidłową sprawność umysłową i funkcje poznawcze. Menavitin Endotelio polecany jest osobom dorosłym, chcącym uzupełnić dietę o 1-MNA. Dystrybucja wskazanych powyżej suplementów diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz są one także dostępne w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do emitenta)" - czytamy w komunikacie.

Pharmena jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Grupa k planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie Menavitin dla suplementów diety opartych na cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki Menavitin jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo, tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. Do końca 2019 roku planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld zł (z 2,89 mld zł w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów Menavitin w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln zł, wskazano także.

"Grupa kapitałowa emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu Menavitin Vital oraz Menavitin Endotelio pod własną marką Menavitin lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech. W latach 2019-2021 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów)" - podsumowano.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

