Asseco z dobrymi perspektywami, liczy m.in. na mocne odbicie w segm. publicznym



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Asseco Poland widzi pozytywne perspektywy rozwoju we wszystkich swoich segmentach, w tym w sektorze publicznym w Polsce, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Marka Panka. W ujęciu produktowym, grupa celuje w chmurę i cyberbezpieczeństwo.

"Dobre tegoroczne perspektywy Asseco International odzwierciedlają m.in. nowe, duże projekty w Czechach i Słowacji w sektorze publicznym i rozwój w sektorze bankowym, dalszy dynamiczny wzrost w sektorze ERP i bardzo dobry backlog" - powiedział Panek na spotkaniu z dziennikarzami.

Zaznaczył, że w segmencie instytucji publicznych grupa "chce pozyskiwać duże rentowne projekty, które będą budować wartość w tym sektorze".

"Był wcześniej słabszy okres, szczególnie w Polsce, ale widać, że ten segment public wraca do wzrostu i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dodatkowo odnawiamy umowy utrzymania z instytucjami w Polsce i myślę, że segment będzie bardzo mocno rósł" - wskazał Panek.

W ostatnich okresach Asseco Poland w Polsce wygrało istotne przetargi w sektorze publicznym (w tym w ARiMR, KRUS, ZUS).

Przypomniał, że Formula Systems, działająca m.in. w Izraelu i USA, urosła na przychodach ponad trzy razy przez dekadę od przejęcia przez Asseco, zarówno organicznie, jak również przez przejęcia. Spółka dysponuje silnym backlogiem na ten rok, który zapowiada kontynuację wzrostu tej firmy.

Wiceprezes Asseco Poland Artur Wiza wskazał ponadto dwa obszary dynamicznego wzrostu, gdzie grupa będzie rozwijać swoją obecność: chmura i cyberbezpieczeństwo.

"Widzimy trend przechodzenia z infrastruktury na usługi chmurowe z integracją. Zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo podkreśliliśmy ostatnim przejęciem spółki Comcert" - wskazał Wiza.

Po wynikach za I kw. wiceprezes ds. finansowych Rafał Kozłowski podkreślił wysokie przepływy pieniężne (grupa wypracowała 367 mln zł w tym okresie) oraz poprawę rentowności, która wspiera m.in. wzrost gotówki netto (972 mln zł na koniec I kw.).

"To oznacza więcej pieniędzy do inwestowania na przyszłość, w rozwój czy przejęcia" - zaznaczył Kozłowski.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)