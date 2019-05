Art Games chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych w 2020 r.



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Art Games chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych tytułów w przyszłym roku, poinformował prezes Jakub Bąk.

"W 2019 planujemy 8 nowych produkcji do listopada na PC i Nintendo Switch. Jedną grę już wydaliśmy w tym roku. Dlatego patrzymy optymistycznie na 2019. Będziemy mieli do 9 nowych gier, czyli nowych źródeł przychodów" - powiedział Bąk podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

Wyniki spółki w 2018 roku to 1,47 mln zł przychodów i 320 tys. zł zysku netto.

Strategia rozwoju ArtGames zakłada m.in. "zdobycie znacznej pozycji w grach wideo", dywersyfikację portfolio gier, współpracę z teamami deweloperskimi w Europie (pierwszy to team z Rosji i gra "When I was Young"), a także zwiększanie liczby zespołów w Polsce z ok. 10 obecnie, a także inwestycje w marketing.

"Cel na ten rok to rozwój zespołu stacjonarnego w Warszawie. Chcemy mieć tu do 10 osób do końca roku, skupionych na naszych autorskich projektach. Z kolei w 2020 planujemy wyprodukowanie 7-10 gier. Już pracujemy nad preprodukcjami" - dodał prezes.

Art Games realizuje "nisko i średnio-budżetowe" gry na PC i Switch, nie wyklucza też produkcji na inne platformy, jak Playstation, czy w dalszej przyszłości mobile.

"Jest to sposób na zdywersyfikowanie przychodów w przyszłości przy kosztach utrzymywanych w ryzach. Mamy też wsparcie od Gaming Factory (akcjonariusz) i Ultimate Games (wydawca)" - wskazał szef spółki.

Art Games Studio SA zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry jak: Earthworms, Bad Dream: Fever oraz Escape Doodland. Spółka współpracując z 10 zespołami deweloperskimi, pracuje nad przygotowaniem i wydaniem kolejnych kilku gier, których premiery zaplanowane są na 2019 r.

