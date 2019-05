Carbon Studio: Gra 'The Wizards' będzie dostępna na Oculus Quest od 6 czerwca



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - "The Wizards", najbardziej znany tytuł Carbon Studio, zadebiutuje na Oculus Quest, podała spółka. Gra będzie dostępna na bezprzewodowych goglach VR nowej generacji od 6 czerwca.

"Przez kilka ostatnich miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby 'The Wizards' trafiło na nowe gogle z najwyższą jakością. Bardzo się cieszymy, że już za niespełna dwa tygodnie nasz tytuł trafi na Oculus Quest, autonomiczny system stworzony z myślą o wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu użytkownicy posiadający gogle VR i kontrolery będą mogli grać niemal wszędzie" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Oculus Quest to rozwiązanie, które nie potrzebuje podłączenia do komputera czy smartfona. Składa się z gogli i kontrolerów ruchowych. Urządzenie dostosowuje się do każdych warunków, dlatego gracz może grać na dużej przestrzeni albo w ciasnym pomieszczeniu, stojąc lub siedząc. Wbudowane czujniki przenoszą ruchy gracza do rzeczywistości wirtualnej i zapewniają monitorowanie w pełnym zasięgu - niezależnie od tego, w którą stronę patrzy. "The Wizards" będzie dostępna na Oculus Quest od 6 czerwca, podano również.

"'The Wizards' to nasz największy tytuł, dedykowany technologii VR, wykorzystującej system gestów. Gracz wciela się w potężnego czarodzieja i walczy ze złem za pomocą magii. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez rynek i wielokrotnie doceniona: zdobyła kilka nagród oraz 86% pozytywnych recenzji od graczy na Steamie. Jesteśmy przekonani, że wersja dostępna na najnowsze gogle pozwoli na jeszcze większy wzrost zainteresowania tytułem" - stwierdził prezes Błażej Szaflik.

Oferta publiczna obejmuje 127,5 tys. akcji nowej emisji, których cena emisyjna została ustalona na 21,2 zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1,275 mln akcji - po emisji wszystkich akcji oferowanych w ramach IPO wycena spółki sięgnęłaby 29,7 mln zł.

Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów trwają do 24 maja, zaś w transzy dużych inwestorów - do 27 maja. Przydział akcji planowany jest na 28 maja. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Najbardziej znanym tytułem spółki jest osadzona w świecie fantasy VR gra "The Wizards".

