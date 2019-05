CD Projekt liczy, że GOG Galaxy 2.0 będzie sposobem na zwiększenie sprzedaży



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - CD Projekt liczy, że GOG Galaxy 2.0 będzie zwiększał sprzedaż GOG przy wzroście użytkowników platformy, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Pomysł na platformę wynika z fragmentacji rynku. Jest coraz więcej miejsc, w których gracze cyfrowo kupują gry i potem, chcąc w nie grać muszą odpalać różne aplikacje, tzw. launchery. Często w ramach takich aplikacji mają znajomych. Chcemy to wszystko umieścić w jednym miejscu, tak żeby graczom było wygodniej i to jest właśnie GOG Galaxy 2.0. W tym miejscu będzie można widzieć całą swoją bibliotekę gier i znajomych. Za tym pomysłem kryje się też pomysł biznesowy - w pierwszej kolejności przy wzroście użytkowników liczymy na zwiększenie sprzedaży z naszego własnego sklepu, który ma prawie 3 tys. pozycji w katalogu" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

Wcześniej CD Projekt podał, że rozpoczął beta testy GOG Galaxy 2.0, który ma połączyć gry użytkownika z różnych platform w jedną listę i wszystkich przyjaciół w jednej aplikacji. Po połączeniu GOG Galaxy 2.0 z innymi platformami, aplikacja zaimportuje wszystkie gry do jednej biblioteki. Użytkownik będzie mieć podgląd aktywności znajomych z połączonych platform i widzieć ich status online z ochroną danych.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)