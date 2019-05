Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,7 proc. do 2.188,20 pkt., WIG zwyżkował 0,7 proc. do 56.753,79 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,7 proc. do 3.939,78 pkt., a sWIG80 zyskał 0,6 proc. do 11.547,10 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 953 mln zł, z czego 856 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.15 niemiecki indeks DAX zyskiwał 0,4 proc., a S&P500 zwyżkował 0,1 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CD Projekt – o 6,0 proc., KGHM – o 2,4 proc. i JSW – o 1,9 proc. Ponadto, 1,4 proc. zyskały akcje PKN Orlen.

Akcje CD Projekt ustanowiły historyczne maksimum.

Skonsolidowany zysk netto CD Projektu w I kwartale wyniósł 17,8 mln zł (spadek o 22,2 proc. rdr) wobec 15,1 mln zł konsensusu PAP Biznes. Spółka podała w czwartek na Twitterze, że gra Cyberpunk 2077 będzie prezentowana w publicznie dostępnej strefie na targach E3, które odbędą się w Los Angeles w dniach 11-13 czerwca.

W piątek w nocy agencja Bloomberg poinformowała, że analityk Morgan Stanley Igor Kuzmin zmienił rekomendację dla akcji PKN Orlen z „równoważ” do „przeważ”, wyznaczając cenę docelową petrochemicznej spółki na 118 zł.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: LPP – spadek o 3,4 proc., CCC - o 1,5 proc. i Alior Banku - o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Elektrobudowa – wzrost o 20,2 proc., Interma Trade – o 19,7 proc., Votum – o 17,0 proc., Rainbow Tours – o 9,3 proc. Zyskał również kurs Asseco Poland – wzrost o 5,2 proc.

Kurs Elektrobudowy wzrósł na piątkowym zamknięciu w skali jednosesyjnej najmocniej od 26 września 2018 roku.

Votum osiągnęło najwyższy kurs od czerwca 2018 roku.

Asseco Poland po zakończeniu czwartkowych notowań poinformowało, że skonsolidowany zysk netto w I kw. wyniósł 79,6 mln zł, wobec 68,9 mln zł przed rokiem – konsensus PAP Biznes wynosił 70 mln zł. Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2019 rok ma wartość 7,174 mld zł, 9 proc. więcej rdr.

„Wyniki oceniam pozytywnie. Asseco zaprezentowało zestaw dobrych wyników z mocnymi przepływami pieniężnymi (...)Zwracamy uwagę, że w ostatnich dniach Asseco Poland złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu ARiMR o wartości 155 mln zł” – powiedział PAP Biznes szef działu analiz Haitong Banku Konrad Księżopolski.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się spółki związane z Leszkiem Czarneckim. Cena Idea Banku odnotowała spadek o 9,8 proc., Getinu – o 6,9 proc., a Open Finance – o 6,3 proc. (PAP Biznes)