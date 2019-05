MF zaoferuje ponownie 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaoferuje ponownie 10-miesięczna premiową obligację oszczędnościową (POS) w czerwcu 2019 r., podał resort. MF postanowiło jednocześnie utrzymać oprocentowanie pozostałych obligacji detalicznych w czerwcu 2019 r. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca br.

"Jednorazowo, w czerwcu, oferta obligacji oszczędnościowych zostaje wzbogacona o emisję obligacji premiowych. Konstrukcja tego rodzaju obligacji charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu - 10 miesięcy, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. To kolejna seria tego typu obligacji. Poprzednia emisja z czerwca 2018 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wysoka sprzedaż obligacji przełożyła się na wielkość puli - do wygrania było 41 107 premii o łącznej wartości 1 480 000 zł. Emisja kolejnej już serii instrumentów premiowych jest więc odpowiedzią na duże zainteresowanie tego typu obligacjami i stanowi uatrakcyjnienie oferty dla nabywców indywidualnych. Ma również na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych spośród naszej oferty" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Obligacja 10-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w czerwcu. Tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł - tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

"Nowa seria obligacji premiowych daje możliwość wygrania od 10 zł do nawet 10.000 zł za zakup jednej obligacji. Oznacza to, że maksymalna wygrana od jednej sztuki obligacji premiowej to stukrotność ceny jej zakupu. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii. Obligacje premiowe mają krótki - 10 miesięczny okres do wykupu i gwarantują zysk - 1,50% w skali roku. Klient, który kupi obligacje ma zagwarantowane odsetki i dodatkowo szansę na wygranie premii pieniężnych" - dodał Nowak.

Obligacja premiowa jest też dostępna do nabycia poprzez zamianę. Cena zakupu obligacji w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk.

Ministerstwo Finansów postanowiło jednocześnie utrzymać oprocentowanie obligacji detalicznych w czerwcu 2019 r. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca br.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Od 28 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet.

(ISBnews)