Pociąg Impuls 2 wyprodukowany przez Newag wjedzie na tory we Włoszech

Źródło: PAP

Tak wygląda Impuls II dla Bari we Włoszechźródło: Materiały Prasowe

Pociąg elektryczny Impuls 2, wyprodukowany przez nowosądecki Newag, otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na liniach kolejowych we Włoszech. Zgodnie z podpisanym wcześniej kontraktem polski producent dostarczy do Włoch 11 pojazdów tego typu.