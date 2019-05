PZU oferuje bezpłatnie ubezpieczenie NNW dla dzieci na czas wakacji



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - PZU Pomoc z Grupy PZU, rusza z ogólnopolską akcją "Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko", która ma na celu bezpłatne objęcie dzieci polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do końca wakacji szkolnych, czyli do 1 września, podało PZU. Polisa działa na całym świecie w trybie 24/7.

"Jako największy polski ubezpieczyciel dajemy dobry przykład. Dbamy o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego zdecydowaliśmy, że PZU zaproponuje ochronę ubezpieczeniową wszystkim dzieciom w Polsce. Dzięki PZU Pomoc ich rodzice mogą skorzystać z tego bezpłatnie. Życzę wszystkim dzieciom i rodzicom spokojnych oraz udanych wakacji" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

"Chcemy, żeby wakacje wszystkich dzieci w Polsce były bezpieczne, a rodzice czuli, że w razie niespodziewanych sytuacji mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie, pomoc finansową i specjalistyczną opiekę dla swoich pociech" - dodał prezes PZU Życie Roman Pałac, cytowany w komunikacie.

PZU Pomoc od dzisiaj zapewnia rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia możliwość bezpłatnego przystąpienia na czas wakacji, od 20 czerwca do 1 września, do ubezpieczenia NNW PZU Edukacja. Akcja "Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko" obejmuje także pełnoletnich uczniów i studentów do 25. roku życia, którzy mogą samodzielnie przystąpić do ubezpieczenia. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na stronie internetowej wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach, podano także.

"Polisa w PZU dla dziecka na całe wakacje działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczenie obejmuje szereg nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń, jakie mogą przytrafić się dzieciom. Osobom objętym ubezpieczeniem gwarantujemy usługi powypadkowe w Polsce, a w szczególności pomoc medyczną, transport medyczny czy pomoc rehabilitacyjną" - dodał prezes PZU Pomoc Grzegorz Goluch, cytowany w komunikacie.

