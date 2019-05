"PKN Orlen S.A. informuje, że Unipetrol a.s. otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych 'Przyjaźń' do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy Orlen" - czytamy w komunikacie.



Zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem "Przyjaźń", które trwało od 26 kwietnia 2019 roku nie wpłynęło na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach Unipetrol a.s., podkreślono.



PERN, w celu ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie.



W ub. tygodniu PERN podał, że wznowienie dostaw ropy z Rosji poprzez pierwszą nitkę rurociągu "Przyjaźń" możliwe jest 9 czerwca pod warunkiem uzyskania potwierdzenia reklamacji złożonych przez rafinerie niemieckie i polskie. Wcześniej zostanie on oczyszczony z zachlorowanej ropy, który to plan zadeklarowała strona rosyjska.

