"Otrzymanie zgody KNF otwiera przed nami drogę do finalizacji transakcji kupna Euro Banku, a w kolejnych etapach do fuzji prawnej i operacyjnej, planowanych na drugą połowę roku. Po połączeniu Bank Millennium stanie się jeszcze większym i bardziej konkurencyjnym bankiem na rynku, zajmującym wyraźne siódme miejsce pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów oraz wzmocni swoją pozycję w obszarze kredytów konsumenckich" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy w pełni gotowi do zakończenia transakcji, którą zrealizujemy bez podwyższania kapitału własnego. Grupa zakończyła I kwartał ze znaczną nadwyżką płynnościową (wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 80%) i silnymi wskaźnikami kapitałowymi po decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatrzymaniu całego zysku i po styczniowej emisji obligacji podporządkowanych (całkowity współczynnik TCR na poziomie 25,6%). Wzmocnienie buforów kapitałowych i płynnościowych było naturalnym krokiem w kierunku udanej finalizacji zakupu Euro Banku" - dodał wiceprezes Fernando Bicho.

Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 14,5 mld zł na koniec 2018 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

>>> Czytaj też: Badanie: W ciągu 5 lat zniknie 10 proc. banków w Europie. Zwiększy się liczba tzw. neobanków