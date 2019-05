Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.

"Carbon Studio […] dokonał przydziału 127 500 akcji nowej emisji serii D. Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 2,7 mln zł. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdobyliśmy zaufanie inwestorów i wszystkie akcje nowej emisji znalazły nabywców, dzięki czemu pozyskaliśmy 2,7 mln zł. Środki te przeznaczymy w większości na produkcję nowej gry z gatunku VR Fantasy oraz działania marketingowe związane z jej promocją" - skomentował prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Nowa gra oparta będzie na znanej globalnej marce, jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z jej właścicielem. Produkcja tytułu rozpocznie się w tym roku. Gra trafi na rynek na przełomie 2020/2021 i będzie dostępna na wszystkich głównych platformach VR, dodał Szaflik.

Poza realizacją głównego celu emisyjnego, Carbon Studio z pozyskanych od inwestorów środków, wyprodukuje w Q3/Q4 br. rozszerzenie gry "The Wizards" (standalone) oraz przeprowadzi działania marketingowe związane z promocją jej marki. Pozostały budżet spółka wykorzysta na wzmocnienie rozwoju kompetencji zespołu produkcyjnego. W tym celu studio rozwinie posiadane narzędzia oraz zakupi nowe oprogramowania, aby zoptymalizować czas realizacji produkcji nowych tytułów, wskazano także.

W ramach IPO (Initial Public Offering - pierwsza oferta publiczna) oferowanych było 127 500 akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda. W transzy małych inwestorów przydzielono 83 499 akcji serii D, w transzy dużych inwestorów nabywców znalazło 44 001 akcji oferowanych. Wartość sprzedanej oferty opiewa na 2,7 mln. Przy cenie emisyjnej ustalonej na 21,20 zł wycena spółki wynosi 29,7 mln zł. Oferującym akcje był DM BOŚ.Carbon Studio niedawno poinformowało o dywersyfikacji działalności – oprócz produkcji gier, spółka zajmie się także ich wydawaniem. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 roku.

"Przez kilka lat pracy przy produkcji gier i aplikacji VR zdobyliśmy wystarczające doświadczenie, kompetencje i kontakty, aby móc zdywersyfikować naszą działalność. Jesteśmy gotowi, by samodzielnie wydawać gry innych deweloperów, co z pewnością przełoży się na zwiększenie efektywności marketingu naszej marki oraz widoczność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych" - dodał prezes.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR).

