Asseco Data Systems obsłuży system KRUS przez kolejne 4 lata za 77,5 mln zł



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems przez kolejne 4 lata będzie obsługiwało system informatyczny do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych "Farmer" Wartość podpisanej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umowy to ponad 77,5 mln zł netto, podała spółka.

"Stworzony przez Asseco system obsługujący proces przyznawania i wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS realizuje potrzeby 1,3 mln ubezpieczonych tam rolników i ich rodzin. Z tej infrastruktury korzysta 1,4 tysiąca pracowników KRUS w 47 lokalizacjach. Replikowana w czasie rzeczywistym baza danych Kasy dziennie wykonuje 3 mln komend odczytu" - czytamy w komunikacie.

"Z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracujemy już 28 lat, dostosowując jej system informatyczny do zmieniających się potrzeb, standardów technologicznych i nowych przepisów prawnych. Cieszę się, że będziemy za ten proces odpowiedzialni również przez kolejne lata" - powiedział Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Obszar Rozwiązań Dedykowanych.

"Farmer" poprzez system Workflow, współpracuje także z innymi systemami KRUS oraz dostarcza dane dla instytucji centralnych. Zawarta z KRUS umowa przewiduje bieżące, całodobowe utrzymanie systemu oraz dostosowywanie do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewni również bieżące wsparcie techniczne jego użytkownikom, dodano w informacji.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

(ISBnews)