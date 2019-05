Już od zeszłego roku jest dla mnie jasne, że nie będę startował w kolejnych wyborach - podkreślił bawarski chadek, który w lipcu skończy 70 lat.

"W sumie dochodzę do 50 lat w polityce. Po upływie obecnej kadencji to już naprawdę wystarczy" - dodał. ]

Kadencja obecnego Bundestagu kończy się w 2021 roku.

Seehofer, należący do Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) - partii, która działa w Bawarii, a w Bundestagu tworzy chadecki blok z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) - poradził CDU, by powstrzymała się od "pospiesznych debat personalnych", wywołanych gorszym wynikiem chadeków w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dyskusje prowadzone w taki sposób tylko pogarszają sytuację - podkreślił.

Na pytanie, jak długo jeszcze obecna szefowa CDU Annegret Kramp-Karranbauer jest gotowa czekać na objęcie stanowiska szefowej rządu, Seehofer, były szef CSU, powiedział: "Nie widzę powodu, dla którego to (obecny układ, w którym Kramp-Karrenbauer jest szefową najsilniejszej partii w Bundestagu, ale nie jest kanclerzem - PAP) miałoby nie działać, zwłaszcza że (obecna kanclerz) Angela Merkel i przewodnicząca CDU dobrze się rozumieją".

"Najwidoczniej działają jak tandem" - dodał.

Seehofer odniósł się również do polityki międzynarodowej. Po ostatnich spotkaniach wicepremiera i szefa MSW Włoch Matteo Salviniego - szefa prawicowo-populistycznej partii Liga - z przedstawicielami prawicowo-populistycznych partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) i Zjednoczenie Narodowe Francuzki Marine Le Pen nie są już możliwe "polityczne porozumienia", a przynajmniej "nie takie wychodzące poza normalne ramy współpracy między państwami" - ocenił.

Agencja dpa przypomina tymczasem, że latem 2018 roku Seehofer liczył na bliską współpracę z Austrią i Włochami w sprawie polityki migracyjnej, a Salvini przed wyborami do PE zapowiedział wraz z szefem AfD Joergiem Meuthenem i przedstawicielami innych partii prawicowo-populistycznych utworzenie po wyborach wspólnej frakcji w PE. (PAP)