Cała inwestycja ma być zakończona w 2020 r., choć niektóre odcinki tej drogi mają być oddane do użytku jeszcze w 2019 r. - informują drogowcy.

W związku z prowadzonymi pracami, w niektórych miejscach wprowadzono ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną, są też ograniczenia prędkości; obowiązuje zakaz wyprzedzania, ruch może też być okresowo wstrzymywany na czas wjazdu lub wyjazdu pojazdów na plac budowy - poinformował w czwartek PAP rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Malinowski.

GDDKiA podała w informacji prasowej, że inwestycja na drodze 66 jest prowadzona w systemie "projektuj i buduj". 33-kilometrowy odcinek jest podzielony na pięć fragmentów: Bielsk Podlaski - Podbiele, Podbiele – Suchowolce, tzw. przejście przez miejscowość Suchowolce, Suchowolce – Kleszczele i Kleszczele – Połowce.

Prace trwają już na wszystkich odcinkach, a w tzw. pełnym zakresie tylko tam, gdzie jest już wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Malinowski poinformował, że takie zezwolenia są już dla odcinków Suchowolce - Kleszczele i na przejście przez Suchowolce.

"Docelowo cały fragment dk 66 od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce o łącznej długości 33,3 km zyska wzmocnioną konstrukcję jezdni przystosowaną do nośności 11,5 tony na oś, nową nawierzchnię, na skrzyżowaniach zostaną wybudowane pasy do skrętu w lewo, a obok głównej drogi powstaną jezdnie dodatkowe (drogi serwisowe) obsługujące ruch lokalny" - poinformowała GDDKiA. Nie zabraknie ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych. Część skrzyżowań zyska oświetlenie. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka