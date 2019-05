Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,46 mln zł wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 352,33 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 390,07 mln zł rok wcześniej.



"W I kwartale 2019 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 352 329 tys. zł, co stanowi spadek o 9,7% w relacji do wyniku zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie grupa osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 22 687 tys. zł oraz stratę operacyjną w wysokości 1 456 tys. zł. Strata netto osiągnięta przez grupę kapitałową Action S.A. w restrukturyzacji w I kwartale 2019 roku wyniosła 1 540 tys. zł. Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 6,4%" - czytamy w raporcie.



"W ocenie zarządu Action S.A. w restrukturyzacji, największy wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2019 roku miało przede wszystkim trwające postępowanie sanacyjne i związane z tym znaczne ograniczenie finansowania zewnętrznego. Dodatkowym istotnym czynnikiem był znaczny spadek sprzedaży Action Europe GmbH w likwidacji, co spowodowane było trwającym procesem likwidacji tego podmiotu. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki wynikające z bardzo trudnego i wymagającego otoczenia rynkowego oraz brak przełomowych innowacji w branży. Należy podkreślić, iż pomimo tak trudnych warunków grupie udało się wygenerować dodatnią EBITDA i zachować stabilną sytuację finansową" - czytamy także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,07 mln zł wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



