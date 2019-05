Grecos Holiday inaugurował rejsy czarterowe z lotniska Warszawa: Modlin



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Grecos Holiday zainaugurował pierwszy rejs czarterowy z lotniska Warszawa/Modlin na Kefalonię, największą z Wysp Jońskich w Grecji, podał port.

"W sezonie letnim 2019 loty na Kefalonię będą wykonywane przez Ryanair Sun raz w tygodniu, w każdy czwartek w okresie od 2 czerwca do 20 października" - czytamy w komunikacie.

Grecos Holiday to już trzeci touroperator, po TUI Poland i Itace, którego klienci będą mogli podróżować na pokładach wyczarterowanych samolotów z Lotniska Warszawa/Modlin. Oprócz lotniczych wyjazdów do Kefalonii będzie można skorzystać z propozycji wakacyjnych pobytów na Krecie (w okolicach Heraklionu). Loty na tym kierunku będą obsługiwane na lotnisku Warszawa/Modlin w niedziele, podano również.

"Siatka połączeń czarterowych rozrasta się na Lotnisku Warszawa/Modlin w bardzo dynamicznym tempie. Z ogromną satysfakcją witamy w naszym porcie Grecos Holiday, kolejnego touroperatora, i mamy nadzieję, że jego oferta turystyczna z wylotem z Lotniska/Modlin okaże się hitem sezonu" - powiedział wiceprezes Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Marcin Danił, cytowany w materiale.

Port Lotniczy Warszawa/Modlin w 2018 r. obsłużył 3,08 mln pasażerów.

(ISBnews)