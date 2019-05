Ailleron miał 0,48 mln zł zysku netto, 3,4 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Ailleron odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W pierwszym kwartale 2019 r. Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym wynik lepszy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 21 mln zł do ponad 30 mln zł, co oznacza aż 45-procentowy wzrost. Podniosły się również wszystkie parametry rentowności - odpowiednio zysk brutto ze sprzedaży do 7,4 mln zł, co oznacza wzrost o 38%, EBITDA do 3,4 mln zł, co oznacza wzrost o 42%, zysk operacyjny do 1,3 mln zł, z dynamiką 185% oraz zysk netto do 0,5 mln zł, co oznacza wynik lepszy o 65%" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.



Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,59 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 21,07 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,08 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Skonsolidowane przychody wyniosły 117,73 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)