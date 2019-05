Fundusz wyjaśnił w komunikacie, że gminy i przedsiębiorstwo komunikacyjne Świdnica kupią po dwa zeroemisyjne, elektryczne autobusy. Powstanie też infrastruktura niezbędna do ładowania takich pojazdów.

Gmina Łomianki (mazowieckie) planuje kupić autobusy do końca sierpnia br. W tym terminie będą również wybudowane dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt inwestycji przekroczy 5,6 mln zł, z czego dotacja z NFOŚiGW wyniesie niemal 2,6 mln zł.

Nowe "elektryki" i jedna stacja do ładowania w gminie Kozienice (mazowieckie) mają się pojawić do końca marca 2020 r. Koszt inwestycji to blisko 4,6 mln zł, a dotacja z Funduszu to - 2,7 proc. NFOŚiGW udzielił dodatkowo gminie, 1,8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki.

Również do końca marca przyszłego roku, nowe ekologiczne autobusy mają wejść do taboru MPK Świdnica. Wybudowane zostaną także trzy stanowiska ładowania autobusów elektrycznych. Koszt projektu to blisko 4,9 mln zł przy dotacji z Funduszu w wysokości ponad 2,9 mln zł. Podobnie jak w przypadku Kozienic, także świdnickiemu przedsiębiorstwu udzielono niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 1,9 mln zł.