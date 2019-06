"Nasz kraj wyprzedziły jedynie Chiny, Niemcy, Wielka Brytania i Indie. W niepewnym otoczeniu i przy spadającej od kilku lat wartości globalnej bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska pozostaje bezpiecznym i korzystnym miejscem do inwestowania, już nie lokalnie, a globalnie" - czytamy w komentarzu resortu.



Ranking sporządziła amerykańska firma badawcza Conway Analytics. Bierze ona pod uwagę inwestycje o wartości powyżej 1 mln USD, kreujące minimum 20 nowych miejsc pracy oraz 1 tys. m2 nowej powierzchni.



"Według niej w Polsce w 2018 r. zrealizowano 163 projekty BIZ. Tym samym w najnowszym rankingu utrzymaliśmy wysoką, 5. lokatę. W 2018 roku do zajęcia 5. miejsca wystarczyło 140 realizowanych projektów BIZ, zaś zeszłoroczny awans - z 6. miejsca w 2017 roku - potwierdza naszą unikalną zdolność do pozyskiwania inwestycji w ramach BIZ" - czytamy także.



"Warto zauważyć, że z Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych krajów dla BIZ, oprócz Polski, znalazły się tylko Węgry. Zajmują one 10. miejsce, z liczbą 80 zrealizowanych projektów BIZ" - podsumowano w materiale.



