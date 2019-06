„Jutro odbędzie się pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zagraniczna wizyta w Brukseli, by raz jeszcze zadeklarować niezmienne stanowisko w sprawie kursu na integrację europejską i euroatlantycką” - powiedziała na swojej pierwszej konferencji prasowej po objęciu stanowiska.

„Jest to pierwsza wizyta nowego prezydenta za granicą i będzie on chciał jeszcze raz usłyszeć, że Unia Europejska popiera Ukrainę w jej dalszej walce przeciwko rosyjskiej agresji oraz że możemy liczyć na pomoc finansową i techniczną we wprowadzaniu skomplikowanych reform” - oświadczyła Mendel.

W trakcie wizyty w Brukseli Zełenski spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem oraz szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

W Brukseli Zełenski przeprowadzi także rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował w poniedziałek, że do spotkania dojdzie w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, co - jak podkreślił - jest symboliczne. "Polska chce być adwokatem europejskiej drogi Ukrainy" - zadeklarował Szczerski.

Jak dodał, spotkanie prezydentów w Brukseli będzie miało charakter roboczy. Prezydent Duda przekaże też prezydentowi Zełenskiemu zaproszenie na uroczystości 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, które odbędą się 1 września w Warszawie - poinformował minister.

Podkreślił, że Andrzej Duda przede wszystkim będzie chciał się dowiedzieć o planach politycznych nowego przywódcy Ukrainy. Prezydent przedstawi też Zełenskiemu "naszą ocenę relacji polsko-ukraińskich" - zapowiedział szef gabinetu polskiego prezydenta.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)