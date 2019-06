Źródło: PAP

Białoruś wypompuje zanieczyszczoną ropę z rurociągu Przyjaźń na swoim terytorium z powrotem do Rosji do połowy sierpnia – powiedział w poniedziałek wicedyrektor Homeltransnafty Andrej Wiariha. Do tej pory udało się przepompować do Rosji 200 tys. ton surowca.