Akcjonariusze MedApp 27 VI zdecydują o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW



Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MedApp podejmą 27 czerwca br. uchwałę rozpoczynającą proces przeniesienia notowań na rynek główny GPW, podała spółka. MedApp zamierza przenieść notowania w I połowie 2020 r.

W roku bieżącym spółka złoży prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przeniesieniem notowań. Wejściu na główny rynek GPW nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Celem spółki jest resplit akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2011 roku, podano.

"Decyzja o przejściu na rynek główny jest konsekwencją naszych wcześniejszych zapowiedzi, ale również rozwoju spółki. Cieszy nas fakt, że znajdziemy się w gronie spółek z GPW. Pozwoli nam to dotrzeć do szerszego grona inwestorów, którzy już dzisiaj interesują się naszymi rozwiązaniami technologicznymi" - poinformował prezes Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Spółka zakończyła pracę nad systemem telemedycznym Carnalife oraz produktem, jakim jest Carnalife Holo. Medapp jest na etapie komercjalizacji produktów na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, wskazano również.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)