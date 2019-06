Jako członek zarządu woj. śląskiego Woś odpowiadał za pracę wydziałów: komunikacji i transportu, terenów wiejskich oraz edukacji i nauki.

Według nieoficjalnych informacji PAP, Woś w rządzie Morawieckiego będzie się zajmował sprawami pomocy humanitarnej, za co wcześniej odpowiedzialna była Beata Kempa - ostatnio wybrana do europarlamentu.

Woś urodził się 8 lutego 1991 r. w Raciborzu. Ukończył tamtejsze liceum, był laureatem i finalistą olimpiad przedmiotowych m.in. praw człowieka oraz Unii Europejskiej. Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwsze kroki w polityce stawiał w rodzinnym Raciborzu, gdzie w 2014 r. został wybrany na radnego miasta, był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członkiem Komisji Oświaty. Funkcję miejskiego radnego sprawował w latach 2014-2017.

Od 2015 r. pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości - najpierw jako doradca ministra, później szef jego gabinetu politycznego. Był też członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W latach 2017-2018 był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości - zajmował się m.in. przygotowaniem rejestru pedofilów, nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającą w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe, a także wdrożeniem systemu losowego przydziału spraw sędziom.

"Ideą systemu jest to, by wszyscy sędziowie byli równomiernie obłożeni sprawami, żeby nie było tak, że któryś sędzia tylko dlatego, że trochę lepiej się zna z prezesem, czy przewodniczącym wydziału, ma mniej spraw niż inni sędziowie. Chcemy doprowadzić do tego, by wszyscy sędziowie byli równomiernie obłożeni wpływem spraw" - mówił w grudniu 2017 r. o systemie losowego przydziału spraw. Jak podkreśla resort sprawiedliwości, "wprowadzenie tego systemu było jednym z głównych argumentów broniących reformy sądownictwa w negocjacjach Polski z Komisją Europejską, przedstawionym w Białej księdze w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości".

W lutym 2018 r. - odnosząc się do sprawy sędziego uniewinnionego przez Sąd Najwyższy od zarzutu kradzieży 50 zł - Woś mówił, że takie rozstrzygnięcie jest "zdumiewające i zasmucające". "Ta sytuacja pokazuje, że reforma wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza powstanie niezależnej Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, jest potrzebna i konieczna" - dodawał. Nowa ustawa o SN m.in. powołująca taką Izbę weszła w życie w kwietniu 2018 r.

W połowie marca zeszłego roku premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje 17 wiceministrów z różnych resortów. "Kontynuujemy nasze wewnętrzne reformy, żeby rząd był mniej polityczny, a bardziej urzędniczy" - mówił wtedy szef rządu. W grupie odwołanych wiceministrów znalazł się wówczas Woś.

Po tych zmianach Woś został pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości odpowiedzialnym za informatyzację wymiaru sprawiedliwości, ale także za Fundusz Sprawiedliwości, czy nadzór nad zakładami poprawczymi. We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka zajmował się również projektem reformy prawa rodzinnego.

W 2018 r. został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w rankingu "Dziennika Gazety Prawnej".

W ostatnich wyborach samorządowych, w październiku 2018 r., został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - jako kandydat Solidarnej Polski. W listopadzie ub.r. znalazł się w zarządzie województwa.

Jak podawano w notkach biograficznych, Woś współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Jacka Maziarskiego prowadzącą Akademię Skolimowską, Studentami dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniem im. Św. Ivo Helory; był też założycielem i wiceprezesem "Signum Temporis. Stowarzyszenia do Rzeczy". "Inicjator Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej" - przekazywał resort sprawiedliwości.

Woś jest żonaty, ma jedno dziecko.

