Dokumenty, które przygotuje firma Kontrakt z Gdańska, mają być gotowe jesienią 2020 r. - poinformował we wtorek rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski. Umowę zawarto w poniedziałek.

GDDKiA przypomniała, że wcześniej podpisano także umowę na wykonanie takiej koncepcji na odcinek Korycin-Suchowola (15 km, koszt to również blisko 1,8 mln zł); prace nad tym dokumentem trwają od połowy marca, też mają być zakończone jesienią 2020 r. - poinformował PAP Malinowski. Dodał, że w czerwcu lub w lipcu będzie natomiast ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, która przygotuje taką koncepcję programową na odcinek Sztabin-Augustów wraz z obwodnicą miejscowości Białobrzegi.

Malinowski wyjaśnił, że koncepcja programowa to dokument, który uszczegóławia materiały z decyzji środowiskowej dla danej inwestycji w takim stopniu, który umożliwia ogłoszenie przetargu w systemie projektuj i buduj. "W koncepcji opracowany będzie tylko wariant wskazany w decyzji środowiskowej" - zaznaczyła GDDKiA.

Droga krajowa z Białegostoku do Augustowa ma być na planowanych odcinkach modernizowana do wariantu tzw. dwa plus jeden, czyli dwa pasy ruchu w jedną stronę z naprzemiennie występującym dodatkowym pasem do wyprzedzania.

"W przebudowie dk 8 istotny jest nie tylko dodatkowy pas do wyprzedzania występujący naprzemiennie, ale także to, że nowa droga poprowadzona zostanie zupełnie nowym śladem i ominie miejscowości takie jak Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówka i Suchowola, a obwodnicą - także Sztabin i Białobrzegi" - poinformował PAP Malinowski. Dodał, że powinno to "znacznie" poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo. "Będzie też dodatkowa jezdnia (serwisowa) obsługująca ruch lokalny, dojazdy do posesji" - wskazał.

W ramach modernizacji odcinka Sztabin-Suchowola ma powstać obwodnica Sztabina. "Dziś cały ruch na krajowej ósemce przechodzi przez samą miejscowość. Nowa droga będzie przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przewidziano budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii w poziomie, budowę zatok autobusowych, chodników i odcinków ciągów pieszo-rowerowych" - podają drogowcy w informacji prasowej na swojej stronie internetowej.

GDDKiA w Białymstoku poinformowała, że umowy z firmami, które zaprojektują i zbudują drogę - zarówno na odcinku Sztabin-Suchowola, jak i Korycin-Suchowola (z obwodnicą Suchowoli) - będzie chciała podpisać w 2021 r., a prace planowane są na lata 2023-2025.

