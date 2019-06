Jak informowało w zeszłym tygodniu ME, rozmowy z Komisją Europejską w sprawie ustawy wkroczyły w końcową fazę, a strony uzgodniły oparcie rozwiązania na koncepcji tzw. usługi powszechnej, realizowanej przez przedsiębiorstwa obrotu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Uzgodniono też wstępnie zakres beneficjentów - gospodarstwa domowe, jednostki sektora finansów publicznych, szpitale, mikro i małe przedsiębiorstwa. Oznacza to, że odbiorcy ci będą mieli ceny obowiązujące na koniec czerwca 2018 r.

Dla średnich i dużych firm od 1 lipca do końca roku wypłata rekompensat ma następować na zasadach pomocy publicznej de minimis. Oznacza to, że firmy takie od 1 lipca do końca roku będą płacić rynkowe ceny energii i będą mogły się potem ubiegać o rekompensatę w formie takiej pomocy.

Według ME, że rozmowy z KE prowadzone są z uwzględnieniem posiedzeń Sejmu RP w kalendarzu prac sejmowych. Jak mówili w ubiegłym tygodniu przedstawiciele ministerstwa, uzgodnione z Komisją zmiany planują wprowadzić do ustawy o cenach prądu na posiedzeniu Sejmu, planowanym na 12-14 czerwca.

