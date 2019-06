Czy pracodawcom opłaca się wejść w projekt PPK?

Aby PPK stały się uznaną instytucją, która zostanie z nami na dłużej, niezwykle ważne jest zbudowanie wiarygodności systemu. W tym celu instytucje finansowe powinny być niezwykle przejrzyste i powinny komunikować się w sposób otwarty ze wszystkimi innymi uczestnikami systemu. Co więcej, spoczywa na nich bardzo ważna rola w zakresie edukacji, ponieważ to właśnie instytucje będą przekazywać nam, co się dzieje na kontach poszczególnych osób, uczestników PPK – twierdzi Małgorzata Rusewicz.

Jak dodaje, bardzo duże znaczenie będą mieli też pracodawcy, ponieważ to oni są takim pierwszym kontaktem dla uczestnika PPK. Pracownik w Polsce ma duże zaufanie do swojego pracodawcy.

