Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział PAP, że chce m.in. spytać o problemy z VAT w branży stalowej. Jego zdaniem były one w czasach rządów PO - PSL powszechnie znane. "Dobijano się o rozwiązania w postaci odwróconego obciążenia (podatku VAT - dop. red.) – to trwało bardzo długo" - dodał. Ocenił, że nie było "żadnego uzasadnienia, żeby nie wprowadzić rozwiązań uszczelniających VAT w branży stalowej".

"Chciałbym się dowiedzieć z punktu widzenia branży, czy oczywiście to, co mamy w dokumentach znajdzie potwierdzenie, ale też chciałbym znać otoczkę tego. Bo były spotkania z administracją i chcielibyśmy znać ich kulisy. Branża wyliczała straty na 400 mln zł rocznie. To niezrozumiałe, dlaczego administracja się tym nie zajmowała natychmiast, żeby te przepisy (odwrócony VAT od stali - dop. red.) zmienić w pierwszej kolejności" - dodał Smoliński.

Zbigniew Konwiński (PO-KO) powiedział, że wtedy kiedy rząd PO - PSL wprowadzał odwrócony VAT od złomu i stali, posłowie PiS tego nie poparli. Jak mówił, pierwsze działania dotyczące branży stalowej - odwrócony VAT na złom - rząd PO-PSL wprowadził w 2011 r., a w 2013 r. także m.in na pręty stalowe. "Wtedy, kiedy te rozwiązania wprowadzaliśmy, dzisiejsi rządzący nas w tym nie popierali" - dodał.

Konwiński podkreślił, że te rozwiązania z 2013 r. były oceniane przez resort finansów w 2015 r. "W grudniu 2015 r. ministerstwo finansów opublikowało Ocenę Skutków Regulacji (OSR – dop. red.), w której były konkretne wyliczenia, ile te rozwiązania dały dla budżetu państwa" - dodał Konwiński.

Do tej pory komisja śledczą ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim był - we wtorek - minister finansów w latach 2007-2013 - Jacek Rostowski.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".