Chodzi o wprowadzaną od niedzieli korektę rozkładu jazdy, związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O aktualnych, wiążących się z nimi utrudnieniach, a także o ofercie wakacyjnej, poinformował w środę samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie.

Na linii S1 (Częstochowa – Katowice – Gliwice) utrudnienia będą dotyczyły przede wszystkim odcinka Częstochowa – Zawiercie. W całym okresie obowiązywania wakacyjnego rozkładu jazdy na odcinkach Zawiercie - Myszków oraz Częstochowa – Poraj pociągi będą kursowały po jednym torze; część pojedzie też przez Częstochowę Mirów, z pominięciem stacji Korwinów.

Od 29 czerwca cztery pociągi linii S1 zostaną skierowane do Częstochowy Stradomia (z autobusami zastępczymi do Częstochowy głównej oraz Częstochowy Stradomia). W lipcu autobusy zastępcze pojawią się też na odcinku Myszków – Częstochowa: przy ostatnim kursie do Częstochowy i pierwszym z Częstochowy.

Do końca czerwca będą prowadzone dodatkowe prace na kilku pozostałych odcinkach tego kluczowego połączenia w regionie, m.in. między Sosnowcem i Będzinem oraz Katowicami i Katowicami Zawodziem. Prace te spowodują kilkuminutowe przesunięcia w rozkładzie jazdy, dlatego KŚ proszą, aby pasażerowie linii S1 regularnie sprawdzali bieżące godziny odjazdów swoich pociągów.

W rejonie rybnickim zastępczą komunikację autobusową będzie można spotkać w pojedynczych dniach na odcinkach: Rybnik – Racibórz, Rybnik – Górki Śląskie, Rybnik – Żory, Sumina – Racibórz oraz Rydułtowy – Racibórz (w ostatniej relacji zostaną dodatkowo uruchomione autobusy ekspresowe). Autobusy przez cały sierpień zastąpią pociągi na odcinku Zebrzydowice – Cieszyn.

W przypadku wszystkich tych linii KŚ apelują o uważne zapoznawanie się z rozkładem jazdy, ponieważ w różnych okresach wprowadzane będą różne warianty kursowania poszczególnych pociągów. Drobne zmiany możliwe są też na innych, nieremontowanych liniach. Dlatego przewoźnik zachęca do sprawdzania wszystkich godzin odjazdów na swojej stronie internetowej czy na plakatowych rozkładach jazdy na dworcach.

Oprócz zmian wynikających z remontów, Koleje Śląskie wprowadzą zmiany wakacyjne. Od 1 lipca pociąg KŚ Ornak do Zakopanego będzie jeździł codziennie – nie tylko w weekendy. Wobec zakończenia prac w woj. małopolskim, od 22 czerwca Ornak będzie też mógł znów dojeżdżać do Zakopanego (ostatnio tylko do Nowego Targu), przy czym od 1 lipca pojedzie przez Wadowice.

Pociągi KŚ bez utrudnień pojadą w wakacje do Wisły i Ustronia. Pasażerowie linii S5 Katowice - Zwardoń mogą spodziewać się zastępczej komunikacji autobusowej tylko przez kilka dni w godzinach późnowieczornych i wczesnoporannych na odcinku Wilkowice Bystra – Żywiec/Zwardoń.

Po korekcie w rozkładzie jazdy KŚ pojawią się nowe kursy uruchamiane z dofinansowaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od czerwca w relacji Tychy Lodowisko – Katowice przybędzie jedna para połączeń: pociąg z Tychów Lodowiska będzie wyjeżdżał o godz. 11.38, a z Katowic - o 11.48. Dwie pary nowych połączeń przybędą też między Katowicami a Tarnowskimi Górami: z Katowic o godz. 07.25 i 12.45 oraz z Tarnowskich Gór – o 08.25 i 13.48.

Woj. śląskie przeznacza rocznie na organizację transportu kolejowego ok. 180 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł otrzymują KŚ (Przewozy Regionalne - 40 mln zł). W obecnym rozkładzie jazdy zamawiane przez samorząd pociągi tego przewoźnika przejadą w ciągu roku blisko 7,5 mln km (w ub. roku ok. 7 mln km). Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł.

>>> Czytaj też: PKP Intercity kupi dodatkowych 26 wagonów od Cegielskiego. "Inwestujemy w polski tabor"