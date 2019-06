Czy ustawa antylichwiarska rozwiąże patologie istniejące na rynku?

UOKiK przeprowadził przeszukania w siedzibach przedsiębiorców z sektora informatycznego. Ma to związek z postępowaniem wyjaśniającym, w którym urząd sprawdza, czy pomiędzy spółkami należącymi do koncernu Dell a ich dystrybutorami nie doszło do niedozwolonego podziału rynku - podał urząd.