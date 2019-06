BMW sprzedaje swoje samochody na całym świecie, mimo ceł na importowane samochody obowiązujących w większości państw - dodał Zipse.

Nowa fabryka BMW w San Luis Potosi w środkowym Meksyku to inwestycja, która kosztowała niemiecką firmę miliard dolarów. Koncern planuje do lipca wysłać do USA 2 tys. samochodów z tych zakładów.

Jednak inni producenci samochodów ostrzegają, że karne taryfy, które prezydent USA Donald Trump ma zamiar nałożyć na towary z Meksyku będą bardzo szkodliwe dla przemysłu motoryzacyjnego.

Japońska Toyota poinformowała we wtorek, że takie cła będą oznaczały dla jednego z jej najważniejszych podwykonawców koszty rzędu miliarda dolarów.

Trump ogłosił w ubiegły czwartek na Twitterze obłożenie od 10 czerwca całego importu z Meksyku 5-procentowym cłem. Zagroził podniesieniem taryf do 25 proc., jeśli Meksyk nie podejmie działań mających zaradzić problemowi nielegalnej imigracji.

Niespodziewana zapowiedź wprowadzenia ceł na towary z Meksyku wywołała poruszenie niemal we wszystkich sektorach gospodarki USA i turbulencje na giełdzie.

Jak ocenia większość ekonomistów, cła i spodziewane działania odwetowe Meksyku zaszkodzą amerykańskim firmom sprzedającym importowane samochody, operatorom linii kolejowych i farmerom.