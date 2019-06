Gazeta podaje, że w maju 2019 r. zarejestrowano w Polsce 47 094 auta osobowe, to o ponad 11 proc. więcej niż rok temu. Od początku 2019 r. na naszych drogach przybyło 233 279 nowych aut, a to z kolei oznacza, że motoryzacyjny rynek urósł względem analogicznego okresu z 2018 r. o ponad 2,7 proc. Według "PB" utrzymująca się tendencja wzrostowa to tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, zasługa dużej aktywności ze strony firm, których udział przekracza obecnie 67 proc.

"Interesującą zmianą w maju była roszada na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych modeli. Skoda octavia została zrzucona z podium lidera przez Toyotę corollę" - czytamy w dzienniku.

Wyjaśniono, że o ile w kwietniu japoński kompakt przegrał z czeskim wyścig sprzedażowy tylko o włos, o tyle maj należy do japońskiego auta z wynikiem lepszym o 172 rejestracje.

"Nowa corolla została dobrze przyjęta nie tylko przez klientów indywidualnych, ale i flotowych. Uważam, że model ten ma szansę na pozycję najchętniej wybieranego modelu w całym 2019 r." - mówi cytowany w "Pulsie Biznesu" Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

>>> Czytaj też: Via Carpatia jednym z głównych szlaków komunikacyjnych UE? Adamczyk: Jest poparcie wielu krajów