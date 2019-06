CDRL spodziewa się w tym roku nieco niższej marży brutto niż w 2018 r.



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - CDRL oczekuje, że marża brutto na sprzedaży może być niższa o 1-2 pkt proc. w krajowych sklepach wobec poziomu 60,4% zanotowany w 2018 r. poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła. Spółka oczkuje także zwiększenia udziału sprzedaży e-commerce w całości przychodów w Polsce do ok. 15% w tym roku.

Marża brutto na sprzedaży w krajowych sklepach CDRL wyniosła 55,3% w I kw. 2019 r. wobec 57,3% w I kw. 2018 r.

"Było to spowodowane m.in. kursem dolara. W tym roku oczekujemy, że marża może być niższa o 1-2 pkt proc. w krajowych sklepach wobec poziomu 60,4%, który zanotowaliśmy w całym 2018 r. Obecnie kurs dolara nam nie przeszkadza i jak się nic nie zmieni, to będzie dobrze, a jak spadnie poniżej 3,8 zł, to będzie to dla nas nadal komfortowa sytuacja" - powiedział Przybyła.

Sprzedaż e-commerce w kraju wyniosła 6,89 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 28% r/r. Spółka chce utrzymać dynamikę w całym roku na poziomie ok. 30%.

"Udział sprzedaży e-commerce w całości przychodów w Polsce w ub. kwartale to około 12,9% i myślę, że zmierzamy do 15%. Bardzo stawiamy na Czechy i Słowację w tym segmencie, jesteśmy zadowoleni z wyników notowanych w tych krajach. W przypadku Buslika, sprzedaż w e-commerce rośnie dynamicznie. W maju przenosiliśmy magazyn e-commerce'owy do Mińska, dzięki temu zakładamy większą dostępność towarów w sklepie internetowym. Dynamika sprzedaży przez internet w sieci Buslik to około 60% r/r, a udział w całości przychodów wyniósł 2,9% w 2018 roku. Widzimy spory potencjał do dalszych wzrostów" - podkreślił Przybyła.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

Marek Knitter

(ISBnews)