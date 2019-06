Z rocznym wydobyciem rzędu 30 mln ton węgla Polska Grupa Górnicza jest największym w UE producentem tego surowca. Zatrudniająca 41,9 tys. osób firma zawarła porozumienia ze szkołami i uczelniami, by zapewnić sobie przyszłe kadry. W praktycznej nauce zawodu pomaga pole szkoleniowe, zlokalizowane w kopalni Wujek. Szkolą się tam również górnicy podnoszące swoje kwalifikacje.

"Pole szkoleniowe to doskonałe miejsce do realizacji części praktycznej większości istotnych kursów realizowanych przez ośrodek szkolenia Śląskiego Centrum Usług Wspólnych, a także do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych, w ramach kształcenia dualnego" - ocenia Andrzej Sączek departamentu wsparcia HR w centrali PGG.

W ostatnim czas w wyrobiskach przeznaczonych do prowadzenia szkoleń przybyły nowe stanowiska, m.in. powstała ściana szkoleniowa, gdzie znajduje się 12 sekcji obudowy zmechanizowanej. Jeszcze w czerwcu pojawi się tam przenośnik ścianowy, a docelowo - kombajn ścianowy. Wszystkie maszyny i urządzenia są sprawne - wcześniej były wykorzystywane w różnych kopalniach PGG.

Ponadto na polu szkoleniowym gotowa jest już trasa zębatej kolejki spągowej - sama kolejka trafi tam, gdy zakończy pracę w innej kopalni. W przyszłości planowane jest także wykonanie tzw. wdzierki i kilkunastu metrów chodnika, by wprowadzić tam kombajn chodnikowy - maszynę służącą nie do wydobycia węgla, ale do drążenia podziemnych wyrobisk. Wówczas w polu szkoleniowym dostępne będą niemal wszystkie elementy procesów, związanych z udostępnianiem wyrobisk, eksploatacją węgla i podziemnym transportem.

Przedstawiciele PGG podkreślają, że zajęcia praktyczne to kluczowy element kształcenia i doskonalenia zawodowego. "Zajęcia prowadzone w rzeczywistych warunkach mają szczególne znaczenie, ponieważ pozwalają nie tylko na zdobycie wiedzy technicznej i umiejętności, ale też na wypracowanie właściwych postaw i zachowań przy wykonywaniu kluczowych czynności pod ziemią" - ocenia rzecznik spółki Tomasz Głogowski.(PAP)

autor: Marek Błoński