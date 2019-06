GetBack zaprosił wybrane podmioty do rozmów ws. nabycia części wierzytelności

Do Sejmu wpłynął w piątek projekt zmiany ustawy o cenach prądu. Zamraża on na poziomie z czerwca 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego szpitali, mikro- i małych firm. Większe firmy od 1 lipca mają płacić ceny rynkowe i ubiegać się o pomoc de minimis. Projekt zakłada też dopłaty do zakupu samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym.