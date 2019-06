Na piątkowym zamknięciu sesji WIG20 wzrósł 0,9 proc. do 2.280,60 pkt., WIG zwyżkował 0,8 proc. do 58.852,53 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,0 proc. do 4.005,02 pkt., a sWIG80 zyskał 0,4 proc. do 11.576,74 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 704 mln zł, z czego 617 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.15 niemiecki indeks DAX zyskiwał 1,1 proc., a S&P500 zwyżkował 1,2 proc.

WIG20 po otwarciu na poziomie czwartkowej sesji zaczął zwyżkować do ok. 2.280 pkt., który osiągnął po 12.00. Następnie doszło do 10-punktowej korekty do 2.270 pkt., po czym indeks powrócił do wzrostów i maksimum z półmetka sesji.

Było to zgodne z zachowaniem innych kluczowych indeksów regionu: rosyjskiego RTS i węgierskiego BUX, a ponadto towarzyszyły temu zwyżki na rynkach bazowych, zwłaszcza S&P500, gdzie zaskakująco niskie odczyty danych z rynku pracy USA za maj wzmocniły rynkowe oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed i w ciągu półtorej godziny od otwarcia indeks zyskał prawie 1,5 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 7,7 proc., Tauron – o 4,1 proc. i CD Projekt – o 3,5 proc. Zwyżkował także – o 3,5 proc. – kurs PGNiG.

Kurs Orange wzrósł drugą sesję z rzędu i był na najwyższym poziomie od stycznia 2018 roku. Od tegorocznego minimum cena zyskała ok. 37 proc.

W trakcie piątkowej sesji PGNiG poinformował, że jego spółka zależna PGNiG Upstream Norway AS zawarła umowę zakupu 22,2 proc. udziałów w licencjach PL146 i PL333, obejmujących złoża gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Total E&P Norge. Wartość transakcji została objęta tajemnicą handlową.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: PKN Orlen – spadek o 2,8 proc. i KGHM – o 1,8 proc. Pozostałe spółki z WIG20 nie zniżkowały.

W ciągu piątkowej sesji KGHM podał, że akcjonariusze spółki zdecydowali o przekazaniu zysku za rok 2018 w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją władz spółki.

Prezes zarządu KGHM Marcin Chludziński powiedział, że KGHM chce pozostać spółką dywidendową i przy sprzyjającym otoczeniu makro oraz realizacji celów może wrócić do tematu dywidendy za 2019 rok.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: ZM Kania – wzrost o 22,1 proc., Bloober Team, notowany na NewConnect – o 14,3 proc., Enter Air – o 8,7 proc., i PlayWay – o 6,0 proc.

W trakcie piątkowej sesji ZM Kania poinformowały, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe na wniosek spółki. Ponadto, na rynek napłynęła informacja, że Alior Bank wypowiedział spółce jedną z umów kredytowych bez zachowania terminu wypowiedzenia i w ciągu 5 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 38,3 mln zł.

W czwartek wieczorem Bloober Team poinformował, że otrzymał od swojej spółki zależnej zawiadomienie o zawarciu przez nią istotnej umowy z Microsoft Corporation, mającej za przedmiot samodzielne wydanie nowej gry na platformach spółki Microsoft w specjalnym programie. Prawa autorskie do gry pozostaną przy dotychczasowych właścicielach i nie przejdą na Microsoft Corporation.

Enter Air ustanowił nowe maksimum historyczne – cena spółki od początku roku zwyżkowała o ok. 63 proc.

PlayWay w ciągu piątkowej sesji podał, że podpisał umowę na dystrybucję kolejnych gier na rynku chińskim: Car Mechanic Simulator 2018, House Flipper, Ultimate Fishing Simulator oraz WoodZone - dokładna data premier gier zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Datawalk - spadek o 11,9 proc.

Akcje spółki silnie spadły po zakończeniu dwudniowej zwyżki, w wyniku której kapitalizacja rynkowa wzrosła o ok. 64 proc.

