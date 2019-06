Częstochowa i Kołbiel: co dalej z obwodnicami po zerwaniu kontraktów?

- Niestety, jest to rzeczywistość 2019 r., że coraz więcej kontraktów podpisywanych w latach ubiegłych jest zrywanych – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG, wiceprezydent Pracodawców RP.

Firma STRABAG jest zaangażowana w budowę obwodnicy Częstochowy. Kontrakt został zerwany przez jedną z firm, co wywołało opóźnienia. –Ten kontrakt był podpisywany i kalkulowany w 2015 r., a więc w innej sytuacji kosztowej.

W klauzulach weryfikacyjnych kontraktu zawarto zapisy, że w ciągu trzech lat wynagrodzenia pracowników mogą wzrosnąć o 1 proc. Jednak w rzeczywistości są już wyższe o ponad 20 proc. To typowy przypadek, że dalsza realizacji inwestycji dla firmy może oznaczać duże straty finansowe, jeżeli GDDKiA nie godzi się na renegocjację kontraktu.

Dwa odcinki obwodnicy Częstochowy będą gotowe w tym roku, po wakacjach, ocenia firma STRABAG.

Obwodnica w miejscowości Kołbiel miała być oddana w IV kw. br. Tu przyczyn opóźnienia było więcej, bo także zmieniano dokumentację projektową. Szefowie STRABAG oceniają, że w ograniczonym zakresie obwodnica będzie przejezdna przed zakończeniem roku. W ograniczonym, bowiem po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Droga ekspresowa S17 będzie gotowa w sierpniu we fragmencie od Lublina do istniejącej od kilku lat obwodnicy Garwolina. Odcinek do obwodnicy Kołbieli, budowany przez Budimex, ma być oddany do końca 2019 r. W II kw. 2020 r. ma być otwarta w pełnej wersji obwodnica Kołbieli.