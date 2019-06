Akcje tour-operatora Thomas Cook Group zwyżkują o 24 proc. w reakcji na informacje o rozmowach z chińskim inwestorem Fosun International Ltd. Fosun złożył wstępną ofertę przejęcia tour-biznesu Thomas Cook.

Walory spółki Mediaset zyskują 5 proc. w odzewie na plany połączenia biznesów we Włoszech i Hiszpanii w nową firmę.

Tymczasem na rynkach zapanowała ulga po tym, jak w ramach ogłoszonego w piątek porozumienia z USA Meksyk zobowiązał się rozszerzyć program azylowy dla migrantów z Ameryki Środkowej i skierować dodatkowe oddziały wojska na swoją południową granicę, aby powstrzymać napływ nowych migrantów podążających w kierunku granicy Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump groził, że w razie braku porozumienia wprowadzi, poczynając od 10 czerwca, karne cła w wysokości 5 proc. na meksykańskie towary importowane do USA.

Uwaga inwestorów przeniesie się znów więc na "front handlowy" USA-Chiny i oczekiwane spotkanie pod koniec tego miesiąca w Osace, przy okazji szczytu G-20, prezydenta Stanów Zjednoczonych z jego chińskim odpowiednikiem - Xi Jinpingiem.

Póki co, sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zatweetował, że miał "szczerą i konstruktywną" rozmowę na temat kwestii handlowych z gubernatorem Ludowego Banku Chin Yi Gangiem.

Gracze rynkowi liczą tymczasem na obniżkę stóp procentowych w USA już w niedalekiej perspektywie - nawet w przyszłym tygodniu, zwłaszcza że ostatnio opublikowane słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy wspierają oczekiwania poluzowania polityki monetarnej przez Fed.

"Biorąc pod uwagę słabe dane z USA istnieje możliwość, że Fed obniży stopy procentowe już w czerwcu" - mówi Shoji Hirakawa, główny globalny strateg Tokai Tokyo Research Institute Co.

"Wraz z odroczeniem nałożenia amerykańskich ceł na towary z Meksyku rynki na razie uniknęły zamieszania i skłaniają się ku optymizmowi, że USA i Chiny mogą dojść do kompromisu" - dodaje.

Inwestorzy poznają w poniedziałek dane o produkcji przemysłu w W.Brytanii w kwietniu.

Dobre dane ze swojej gospodarki podali tymczasem Chińczycy - eksport w dolarach rdr wzrósł w V o 1,1 proc., po spadku poprzednio o 2,7 proc. i wobec oczekiwanego przez analityków spadku o 3,9 proc.

"Dane o handlu zagranicznym Chin pokazują, że eksport nie został dotknięty wojną handlową z USA tak mocno jak się tego spodziewał rynek" - mówi Wu Xiangfeng, analityk Shanghai Huatai Futures Co.

Na rynku walutowym kurs euro spada o 0,2 proc. do 1,1307 USD. Brytyjski funt zniżkuje o 0,2 proc. do 1,2711 USD, a japoński jen traci 0,4 proc. do 108,63 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rządowych rośnie o 1 pb do 2,13 proc.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,4 proc. do 54,20 USD za baryłkę.

Złoto tanieje o 1 proc. do 1.327,74 USD za uncję. To najmocniejszy spadek notowań kruszcu od 2 miesięcy.

Indeksy w Europie - godz. 09.30