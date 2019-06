W Europie Środkowo-Wschodniej liczba BIZ spadła do 1 598 w 2018 roku z 1 621 w 2017 roku.



"W regionie pozytywnie wyróżniała się Polska - 272 inwestycje, dzięki którym znajduje się na szóstym miejscu w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej" - czytamy w raporcie.



Węgry odnotowały 101 BIZ (i znalazły się na 15. miejscu zestawienia), a Czechy z 65 bezpośrednimi inwestycjami uplasowały się na 20. pozycji.



"W tegorocznym zestawieniu krajów o największej liczbie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska znalazła się wśród państw, które pozytywnie się wyróżniają. Polska jest liderem regionu, przed nami uplasowały się trzy największe europejskie gospodarki, a także Hiszpania i Belgia. Patrząc na to, które sektory przyciągnęły najwięcej inwestycji widać, że za niemal połowę wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce odpowiadają produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka, produkcja czy przemysł chemiczny. W sektorze usług dla biznesu powstało z kolei 13% wszystkich BIZ w Polsce w 2018 roku" - powiedział partner EY i lider działu Ulg i Dotacji EY Paweł Tynel, cytowany w komunikacie.



Spadek BIZ w Europie nastąpił z uwagi na mniejsze niż w ubiegłym roku zainteresowanie inwestorów największymi europejskimi gospodarkami, przyciągającymi historycznie najwięcej tego typu projektów, czyli Wielką Brytanią i Niemcami, a także nieznacznym wzrostem liczby inwestycji we Francji.



"Mimo niepewności związanej z Brexitem i zasadami współpracy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, Zjednoczone Królestwo wciąż odnotowuje najwięcej inwestycji zagranicznych (1 054 BIZ). Patrząc jednak na statystyki historyczne, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii jest najmniej od 2014 roku. Na drugą pozycję w zestawieniu awansowała Francja (1 027 BIZ), która po raz pierwszy od 2010 roku wyprzedziła Niemcy (973 BIZ), spychając je na ostatnią pozycję na podium" - czytamy dalej.



56% inwestorów wskazuje Europę Zachodnią jako jedną z trzech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla swojego biznesu. Jako kolejna wymieniana jest Europa Środkowo-Wschodnia (ten kierunek wskazuje 40% badanych), która wyprzedziła Chiny.



"Analizując najczęściej wymieniane ryzyka dla europejskiej atrakcyjności inwestycyjnej w ostatnich latach, widać, że najbardziej niepokojące są dla inwestorów kwestie polityczne. Tegoroczna edycja badania pokazuje natomiast, że również kwestie pracownicze mają duże znaczenie dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 20% ankietowanych w najnowszym badaniu wskazało, że ryzykiem dla Europy jest starzejące się społeczeństwo, 15% deklaruje obawy przed spowolnieniem gospodarczym w Chinach, a 14% widzi zagrożenie w braku odpowiednich kwalifikacji wśród potencjalnych pracowników. Kiedy już firmy zdecydują się zainwestować w Europie, kwestie pracowników okazują się niezwykle ważne. Dostęp do wykwalifikowanej kadry jest dla ponad 90% badanych firm istotny bądź nawet krytycznie istotny przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej lokalizacji. Trzy czwarte przedsiębiorców deklaruje bowiem, że brak odpowiedniej kadry znacznie obniża efektywność i zyskowność ich biznesów. To jedna ze wskazówek dla Europy na kolejne lata - kraje, które będą w stanie zapewnić dostęp do pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach, będą mogły liczyć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej" - powiedział Tynel.



Badanie EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019" (How can Europe raise its game? EY's Attractiveness Survey Europe) składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor (EIM) przy współpracy z OCO o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2018 oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast. Badanie telefoniczne zostało przeprowadzone przez Instytut CSA w styczniu i lutym 2019 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 506 respondentów - decydentów biznesowych odpowiedzialnych za inwestycje.



