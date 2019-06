Dzięki przyspieszonej dynamice wzrostu Amazon zostaje liderem rankingu 100 najcenniejszych marek świata BrandZTM za rok 2019 - wynika z ogłoszonego dzisiaj przez WPP i Kantar zestawienia.

"Inteligentnie przeprowadzone przez Amazon nowe przejęcia tworzące nowe strumienie przychodów, w połączeniu z doskonałą obsługą klienta oraz zdolnością do utrzymywania się o krok przed konkurencją dzięki oferowaniu zróżnicowanego ekosystemu produktów i usług pozwoliły firmie Amazon stale zwiększać dynamikę wzrostu wartości tej marki" - czytamy w komentarzu do rankingu.

Marka Amazon jest dziś warta 315,5 mld dol. To o 52 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki temu koncern wyprzedził w zestawieniu Apple (309,5 mld dol.) i Google (309 mld dol.). Dwie ostatnie marki tylko nieznacznie zwiększyły swoją wartość w ciągu 12 miesięcy - odpowiednio o 3 proc. i 2 proc. W ten sposób zakończył 12-letni okres dominacji tych gigantów technologicznych. Od pierwszego rankingu BrandZ’s Top 100, czyli od 2006 r., na jego czele plasują się firmy technologiczne.

Jeśli chodzi o ścisłą czołówkę, na 6. miejscu pozostał Facebook, a marka Alibaba po raz pierwszy wyprzedziła Tencent, stając się najcenniejszą marką chińską i awansując o dwa miejsca na pozycję nr 7 (wzrost o 16 proc. do 131,2 mld dol.). Tencent spadł o trzy miejsca na pozycję nr 8 wskutek spadku wartości o 27 proc. do poziomu 130,9 mld dol. rok do roku. Przyczyn można upatrywać w tym, co w rankingu BrandZ opisuje się jako „zmienność świata”, w którym marki muszą przewidywać nieustannie zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Podczas gdy inne platformy mediów społecznościowych zmagają się z wyzwaniami w obszarach takich jak zaufanie użytkowników czy atrakcyjność, Instagram (nr 44, wartość: 28,2 mld dol.) ma obecnie już ponad miliard użytkowników na całym świecie. W tym roku Instagram okazał się najszybciej rosnącą marką, awansując aż o 47 miejsc w górę dzięki imponującemu wzrostowi wartości swojej marki – aż o 95 proc. Z kolei Lululemon, firma odzieży sportowej inspirowanej jogą, okazała się drugim najszybciej rosnącym uczestnikiem rankingu, osiągając wzrost 77 proc. rok do roku i wartość 6,92 mld dol.

Inne szybko awansujące marki, takie jak Netflix (65 proc., nr 34, wartość: 34,3 mld dol.), Amazon (+52 proc., wartość: 315,5 mld dol.) czy Uber (+51 proc., nr 53, wartość: 24,2 mld dol.), stanowią sygnał gwałtownych zmian w świecie opartym na nowoczesnych technologiach, w którym konsumenci przywiązują coraz większą wagę do lepszych, bogatszych doświadczeń płynących od różnych marek.

Pomimo gospodarczej niepewności wokół kwestii ceł w handlu między USA i Chinami w ciągu ostatniego roku marki z globalnego rankingu BrandZ Top 100 zwiększyły wartość łącznie o jedną trzecią tryliona dolarów (328 mld dol.), a wartość marek wszystkich sięgnęła 4,7 tryliona dol., czyli mniej więcej tyle, ile wynosi połączone PKB Hiszpanii, Korei i Rosji.

Duża część tej wartości pochodzi od uwzględnionych w rankingu marek technologicznych z sektora dóbr konsumenckich, które są warte łącznie ponad trylion dolarów. Przykładem jest marka Xiaomi (nowość w rankingu, nr 74, wartość 19,8 mld dol.) – chiński producent telefonów komórkowych wykorzystujący Internet Rzeczy (IoT) do łączenia inteligentnych urządzeń, cieszący się rosnącym popytem w krajach takich jak Rosja, Indie i Malezja. Inna chińska marka, Meituan (nr 78, wartość: 18,8 mld dol.) jest postrzegana jako wnosząca całkowicie nową jakość do technologii konsumenckich. Ta platforma oferuje niemal wszystko – od dostaw jedzenia, poprzez rezerwacje pokoi i zamawianie przejazdów aż po wypożyczanie rowerów. Uber wykorzystuje model bazujący na ekosystemie, prowadząc ekspansję w sektorze dostaw jedzenia i innych artykułów, natomiast Haier (nr 89, wartość: 16,3 mld dol.), największa na świecie platforma urządzeń AGD i IoT, zdecydowanie dąży do współtworzenia otwartego ekosystemu marki w erze internetu rzeczy, we współpracy z konsumentami i partnerami biznesowymi.

„Fenomenalny wzrost wartości marki Amazon o niemal 108 mld dolarów w ostatnim roku poskazuje, że marki są obecnie coraz mniej przywiązane do poszczególnych kategorii czy regionów. Widzimy zacieranie się granic, ponieważ dzięki doskonałej znajomości technologii marki takie jak Amazon, Google czy Alibaba mogą oferować szereg usług w różnych punktach kontaktu z konsumentem. Korzystanie z doświadczeń konsumenckich i wiedzy specjalistycznej pozwala tym markom wkraczać do sektora usług dla biznesu, tworząc nowe możliwości wzrostu dla marek. Przełomowe modele bazujące na ekosystemach prężnie rozwijają się w regionach takich jak Azja, gdzie konsumenci mają większą skłonność do korzystania z nowych technologii, a marki włączają się tam w każdy aspekt codziennego życia” - komentuje Doreen Wang, Global Head of BrandZ w firmie Kantar.

