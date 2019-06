Biomed-Lublin powrócił do ciągłej produkcji Onko BCG i szczepionki



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego Onko BCG, co umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu, podała spółka.

"Była to już szósta z rzędu seria produktów (3 serie Onko BCG i 3 serie szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10), która zanotowała pozytywne wyniki jakościowe. Żadna z serii wyprodukowanych w roku 2019 nie okazała się wadliwa, co pozwala na przyjęcie założenia, iż spółka trwale zażegnała problemy z jakością obu jej kluczowych produktów leczniczych, z którymi borykała się na przełomie 2018 i 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Biomed-Lublin podał, że powołanie sztabu eksperckiego w ramach spółki oraz współpraca z niezależnymi instytucjami - przede wszystkim Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc oraz uznanymi autorytetami w dziedzinie wakcynologii pozwoliły na przezwyciężenie zaistniałego kryzysu oraz doprowadziły do usprawnienia całego procesu produkcyjnego.

"Spółka prowadzi obecnie produkcję obu preparatów wykorzystując 100% swoich możliwości produkcyjnych w celu pokrycia zapotrzebowania w pierwszej kolejności rynku polskiego jak również rynków zagranicznych, gdzie popyt na produkty spółki stale wzrasta" - czytamy także.

9 maja Biomed-Lublin poinformował, że uzyskał potwierdzenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego "szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10", co umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu.

Produkty Biomed Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)